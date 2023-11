Mau tempo causa mais de 500 ocorrências em Portugal

Mais de 500 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas entre as 00:00 e as 14:25 de hoje pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sobretudo relacionadas com quedas de árvores. Fonte da Autoridade disse à agência Lusa que no total se verificaram 525 situações, 55% das quais motivadas por quedas de árvores, havendo também registo de inundações, quedas de elementos de estruturas e limpezas de vias.

