Mau tempo. Alerta especial laranja para 16 sub-regiões, em particular norte, centro e Lisboa

O agravamento do estado do tempo para o final do dia desta sexta-feira, sábado e domingo, levou a que fosse"decidido

elevar para o estado especial de nível laranja 16 sub-regiões, em particular as regiões norte, centro e Lisboa e Vale do Tejo", informou hoje André Fernandes, comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Rio Vez galga as margens e inunda zona histórica de Arcos de Valdevez. Carros submersos em Ponte de Lima

Para o final do dia de hoje e no fim de semana espera-se um agravamento do estado do tempo, com"precipitação persistente e por vezes forte, com particular incidência na região norte e centro do país". Há a"possibilidade de trovoada bem como de vento moderado a forte", estando prevista"agitação marítima na costa ocidental, em particular no domingo","Face a este aumento do estado de alerta especial laranja vai ser emitido o SMS preventivo dando indicação geral à população" referente ao"risco de inundações de cheias". headtopics.com

De acordo com a informação da Agência Portuguesa do Ambiente, as bacias com maior potencial de afetação estão localizadas na região norte e centro,"mas com maior incidência na bacia hidrográfica do Lima, em particular em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima", na bacia hidrográfica do Cávado, do Douro, do Vouga e do Mondego"com alguma probabilidade de haver perigo de cheias...

