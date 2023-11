Matthew Perry não queria ser lembrado apenas como o Chandler de “Friends”

Os fãs de Matthew Perry estão a homenagear o ator como este desejava: lembrando o que fez para ajudar os outros.

Em 2022, Perry deu uma entrevista ao podcast de Tom Power, onde afirmou que, mais que pelo seu papel em “Friends”, gostaria de ser recordado pelo seu trabalho com pessoas a sofrer de problemas com o vício.

“Tive muitos altos e baixos na minha vida, mas a melhor coisa que me acontece, sem rodeios, é ter uma pessoa alcoólica ou viciada em drogas a vir falar comigo e a pedir-me ajuda”, disse então. “Digo sempre que sei como o ajudar. E que o farei por ele, mesmo que nem sempre o possa fazer por mim". headtopics.com

O ator transformou a sua casa em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, de forma a poder acolher pessoas em processo de recuperação. “E escrevi uma peça de teatro, ‘The End of Longing’, que é uma mensagem pessoal ao mundo, um retrato exagerado de como eu era quando bebia”.

“Quando eu morrer, sei que as pessoas vão falar do ‘Friends’. E estou grato por isso, grato por ter feito bons trabalhos enquanto ator, por ter dado às pessoas a oportunidade de troçar dos meus problemas na internet”, continuou. “Mas gostaria que a série estivesse no último lugar da lista de coisas que fiz para ajudar os outros. Sei que não acontecerá, mas seria bom”. headtopics.com

