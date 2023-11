Mattew Perry. Pedida investigação adicional para determinar causas da morte

As causas da morte do ator Matthew Perry, sábado, na sua casa, vão exigir uma investigação adicional por parte do Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles antes de se chegar a uma conclusão.De acordo com a CNN, o médico legista atualizou o registo da morte de Perry na tarde de domingo, descrevendo-o como"adiado".

A autópsia já foi realizada, mas os médicos aguardam ainda os resultados dos relatórios toxicológicos para determinar a causa da morte. Estes relatórios podem levar semanas para serem concluídos.Os investigadores aguardam os relatórios toxicológicos para determinar se alguma substância estranha pode ter contribuído para a morte de Perry.

A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles está a investigar a morte do ator, mas uma fonte policial disse à CNN que não há suspeitas de crime. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Brian Humphrey, disse à CNN que foi feita uma ligação para o 911 no sábado às 16h07. Tratava-se de uma emergência relacionada com um resgate dentro de água. headtopics.com

Perry, 54 anos, foi encontrado inconsciente dentro de uma banheira de hidromassagem da sua casa, de acordo com o Los Angeles Times, que cita fontes policiais. Os pais de Perry, John Bennett Perry e Suzanne Morrison, e também o padrasto, foram vistos a chegar a casa do ator no sábado à noite. No domingo, a família divulgou um comunicado a anunciar a morte.

O ator, que confessou publicamente ter sofrido diversos episódios de dependência de drogas e álcool ao longo da vida, tornou-se famoso por interpretar a personagem Chandler Bing na série Friends, que durou 10 temporadas, entre 1994 e 2004. headtopics.com

