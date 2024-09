Marta Temido ouvida no Parlamento sobre pedidos de consultas médicas por governantes e atraso na chegada das vacinas

Marta Temido foi ouvida hoje no Parlamento . Em audição, referiu que os pedidos de consultas médicas feitas por governantes não são normais. Na saúde, alguns centros de saúde ainda aguardam a chegada das vacinas da gripe e covid. A secretária de Estado da Saúde diz que o atraso da chegada das vacinas se deve a uma dívida do anterior governo e aos incêndios.

Marta Temido diz que transferência de saldos do INEM decorreu do Orçamento do EstadoA agora eurodeputada salientou que os Or&231;amentos do Estado "t&234;m tido, sucessivamente, um artigo que refere que os saldos de execu&231;&227;o or&231;amental das entidades tuteladas pelo Minist&233;rio da Sa&250;de s&227;o integrados automaticamente no or&231;amento da ACSS".

Marta Temido Defende Integração de Saldos INEM com ACSS como Previsto em OrçamentosA ex-ministra da Saúde Marta Temido afirmou que a devolução de 90 milhões de euros do INEM em 2020 foi prevista nos Orçamentos do Estado e não representou uma situação de pauperização do instituto. Defendeu a integração dos saldos do INEM na ACSS como um procedimento previsto nas leis orçamentais.

Marta Temido garante não ter tido contacto com caso das gémeas luso-brasileirasA antiga ministra da Saúde Marta Temido afirmou na comissão de inquérito que não teve qualquer contacto com o caso das gémeas luso-brasileiras, reiterando que a primeira vez que soube do caso foi através de uma jornalista.

Marta Temido ouvida na CPI ao caso das gémeas luso-brasileirasProcesso de alegado favorecimento das gémeas tem como arguidos António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.

Marta Temido garante: 'Não tive qualquer contacto com o caso [das gémeas]'Processo de alegado favorecimento das gémeas tem como arguidos António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.

