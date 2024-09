Marta Temido garante que gémeas não tiveram acesso facilitado a medicamento

Caso das gémeas: “Podíamos ter feito o mesmo sem dar azo a uma situação de desconfiança do sistema”, diz Marta Temido Na Comissão Parlamentar de Inquérito, a ex-ministra da Saúde garantiu que as duas crianças “não tiveram acesso facilitado” ao medicamento, disse Marta Temido na breve declaração inicial.

Caso das gémeas: Chega avança com pedidos potestativos para ouvir novamente António Costa e Lacerda Sales Caso das gémeas: presidente do Infarmed assume e-mail da Secretaria-Geral da Saúde, mas diz que isso não interferiu no acesso ao medicamento Caso gémeas: PGR pede parecer "com urgência" sobre audição de pai das crianças e nora do Presidente da República

Marta Temido Gémeas Caso Mediacamento CPI

