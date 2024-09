Marta Temido garante não ter tido contacto com caso das gémeas luso-brasileiras

A antiga ministra da Saúde Marta Temido voltou a garantir, esta sexta-feira, que não teve qualquer contacto com o caso das gémeas luso-brasileiras. Ouvida na comissão de inquérito, disse ainda considerar que as crianças não tiveram um acesso facilitado ao tratamento.

Esclareceu que a primeira vez que teve conhecimento do caso foi entre o final de outubro e início de novembro de 2023, quando uma jornalista a contactou para questionar se tinha ouvido falar do tratamento de umas crianças gémeas., explicou, acrescentando que a mesma jornalista já tinha questionado, anteriormente, sobre o acesso indevido de migrantes aos cuidados de saúde.

Caso das gémeas: ex-secretária de Lacerda Sales diz que teve orientações para contactar Nuno Rebelo de Sousa e o hospitalA ex-secretária de António Lacerda Sales diz que não fez nada o secretário de Estado não soubesse. Carla Silva foi ouvida na comissão de inquérito ao caso das gémeas.

Marta Temido Gémeas Luso-Brasileiras Caso Das Gémeas Comissao De Inquérito Saúde

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

ERC enfrenta polémica por críticas a José Rodrigues dos Santos em entrevista a Marta TemidoIniciativa Liberal quer que regulador vá ao Parlamento prestar esclarecimentos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marta Temido endurece discurso e pede suspensão do Acordo de Associação entre UE e IsraelA eurodeputada socialista Marta Temido, que antes das eleições não defendia sanções, foi uma das vozes que esta terça-feira, na sessão plenária no Parlamento Europeu, defenderam não só sanções contra violadores de direitos humanos israelitas associados à guerra em Gaza, como também a suspensão do acordo que gere as trocas comerciais entre Israel e...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Marta Temido diz que transferência de saldos do INEM decorreu do Orçamento do EstadoA agora eurodeputada salientou que os Or&231;amentos do Estado "t&234;m tido, sucessivamente, um artigo que refere que os saldos de execu&231;&227;o or&231;amental das entidades tuteladas pelo Minist&233;rio da Sa&250;de s&227;o integrados automaticamente no or&231;amento da ACSS".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Marta Temido Defende Integração de Saldos INEM com ACSS como Previsto em OrçamentosA ex-ministra da Saúde Marta Temido afirmou que a devolução de 90 milhões de euros do INEM em 2020 foi prevista nos Orçamentos do Estado e não representou uma situação de pauperização do instituto. Defendeu a integração dos saldos do INEM na ACSS como um procedimento previsto nas leis orçamentais.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Marta Temido ouvida na CPI ao caso das gémeas luso-brasileirasProcesso de alegado favorecimento das gémeas tem como arguidos António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marta Temido garante: 'Não tive qualquer contacto com o caso [das gémeas]'Processo de alegado favorecimento das gémeas tem como arguidos António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »