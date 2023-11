Marta Temido disponível para prestar esclarecimentos sobre caso das gémeas

A antiga ministra da Saúde, Marta Temido, manifestou esta quarta-feira disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que lhe peça o parlamento, o Ministério Público ou entidades da saúde sobre o caso do tratamento das gémeas no Hospital Santa Maria.





