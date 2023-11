Martín Berasategui deixa restaurante Fifty Seconds em Lisboa

O chef espanhol, com 12 estrelas Michelin, abandona o comando do restaurante do grupo Sana. Filipe Carvalho, chef executivo também sai do projeto. O grupo hoteleiro decidiu não renovar o contrato de 5 anos com o premiado

A partir de 31 de dezembro termina o contrato entre o grupo Sana e o chef espanhol Martin Berasategui. A decisão foi tomada pelo grupo, que não renovou o contrato de 5 anos com oEquipa de cozinha do Fifty Seconds by Martín Berasategui

A decisão da saída de Martín Berasategui é, sabe, o Boa Cama Boa Mesa, opção do grupo Sana, que pretende dar novo rumo ao restaurante, várias vezes apontado às duas estrelas do guia Michelin. Atualmente com uma, e Garfo de Platina para o Guia Boa Cama Boa Mesa em 2023, o restaurante mantém o nome Fifty Seconds quando reabrir em fevereiro, depois da habitual pausa no primeiro mês do ano, mas já com novo chef. headtopics.com

em todo o mundo, com um total de 12 estrelas Michelin: três no Restaurante Martín Berasategui em Lasarte-Oria, três no Restaurante Lasarte em Barcelona, duas no Restaurante M.B. de Tenerife, 1 no Restaurante Oria em Barcelona, uma no Restaurante Ola Martín Berasategui em Bilbau e uma no Restaurante Fifty Seconds By Martín Berasategui.(Torre Vasco da Gama, Cais das Naus, Parque das Nações, Lisboa. Tel.

