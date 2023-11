Marques Mendes: 'Quando acontecer a venda da TAP, valor vai gerar polémica'

Na opinião do comentador da SIC, o mais recente veto do Presidente da República é “um veto benigno”, no sentido em que não pretende criar dificuldades mas impedir problemas futuros. Até porque, alertou Marques Mendes, “o Governo já vai ter nesta privatização um problema: por quanto vai vender a TAP?”. Tudo aponta, revelou, para um valor muito inferior aos 3,2 mil milhões de euros que o Estado injetou" na companhia.

Sobre o veto de Marcelo, Marques Mendes explica que"não se trata de um veto para criar dificuldades mas para ajudar a que o processo de privatização seja transparente, não é para impedir”, mas sim para evitar problemas futuros.

Até porque, acrescentou, “o Governo já vai ter nesta privatização um problema: por quanto vai o Governo vender a TAP?” Ao que Marques Mendes apurou,"as avaliações apontam para apenas um terço ou um quarto dos 3,2 mil milhões que o Estado injetou na TAP, isto é mil milhões ou menos dos 3,2 mil milhões . Portanto quando acontecer a venda, isto vai gerar polémica”, alertou Marques Mendes. headtopics.com

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.

Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer” Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. headtopics.com

Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”

Hugo Mendes e Frederico Pinheiro: “Se Estado cede controlo da TAP, fica nas mãos dos privados”Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, antigos adjuntos de Pedro Nuno Santos, concordam com Marcelo: o Governo “precisa de fundamentar a venda da TAP” Consulte Mais informação ⮕

TAP: Luís Montenegro acusa Governo de 'crime político e crime financeiro'O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o Governo de 'crime político e crime financeiro' pela forma como tem gerido o 'dossiê' da TAP e considerou que António Costa devia pedir desculpa aos portugueses. Consulte Mais informação ⮕

Existem 300 mil processos pendentes no SEFMinistra Adjunta, Ana Catarina Mendes, confirma em entrevista. Consulte Mais informação ⮕

Montenegro acusa Governo de “crime político e crime financeiro” na TAPLíder do PSD diz que caso da TAP é “o maior exemplo da incompetência, da inconsistência, da ligeireza e da falta de convicções fortes do Partido Socialista e do primeiro-ministro”. Consulte Mais informação ⮕

Montenegro acusa Governo de “crime político” na TAPO presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o Governo de 'crime político e crime financeiro' pela forma como tem gerido o 'dossiê' da TAP e considerou que Costa devia pedir desculpa aos portugueses. Consulte Mais informação ⮕

Luís Montenegro acusa Governo de “crime político e crime financeiro” na TAPVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕