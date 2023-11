Marques Mendes: campanha de Israel contra Guterres é “exagerada” e “sem sentido”

O comentador da SIC considera que as reações de Israel às declarações do Secretário-Geral da ONU são “exageradas”, “sem sentido” e"desporporcionadas". Contudo, defende que “frase polémica” de Guterres “não é feliz”

"Lendo o discurso na íntegra, vê-se muito bem que António Guterres não só não legitimou o Hamas como condenou veementemente a sua ação"O conselheiro de Estado não colocou em causa o "direito de retaliação" de Israel, mas considerou a atitude do Governo israelita como "inaceitável". Os anos de governação de Benjamin Netanyahu, disse Marques Mendes, cultivaram um.

Saída de Pizarro é "exagero" apesar de crise na saúde, Orçamento "ao centro" e veto "benigno" de Marcelo na TAPacordo entre o Governo e os médicos irá acontecer "nos próximos dias". Face às sucessivas falhas nos acordos entre o Ministério da Saúde e os profissionais do setor, o ministro Manuel Pizarro tem sofrido várias críticas. Contudo, considerou Marques Mendes. O comentador da SIC lembrou que o ministro da Saúde tem um "grande peso político" junto do primeiro-ministro e defendeu que este só sairá do Governo para se tornar candidato à Câmara Municipal do Porto, nas eleições autárquicas de 2025.

Além disso, há outros quatro problemas que deverão ser utilizados pela oposição: a execução do investimento público, os resultados na saúde, a emigração de jovens talentos e a crise da habitação.Outra das notícias que ganhou destaque no final da semana foi o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma do Governo sobre a privatização da TAP.

