Mario Ferrari é o novo CEO da MSD Portugal

Mario Ferrari , de 40 anos, é o novo CEO da MSD Portugal. Nos últimos anos, o gestor liderou as áreas de estratégia, operações comerciais e práticas de negócio da farmacêutica na região da América Latina .

O sucessor de Vítor Virgínia na liderança da farmacêutica em Portugal soma um percurso de mais de duas décadas de carreira na empresa que agora lidera.

MSD Portugal Mario Ferrari CEO Farmacêutica América Latina

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal x Croácia: 'Portugal complicou a partida'Augusto Inácio explica que o jogo teve um arranque positivo e a Seleção Nacional foi ganhando um 'fulgor ofensivo'. Ainda assim, na segunda parte Portugal acabou por 'complicar a partida'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

André Almeida para o lugar de João MárioMédio do Valência bem cotado na Luz. Espanhóis pedem 20 milhões de euros.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt: 'João Mário quer sair do Benfica'O treinador das &225;guias confirmou a transfer&234;ncia de Amdouni e a necessidade de contratar um lateral-direito.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt confirma que João Mário 'quer sair' do BenficaO treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirmou hoje que o futebolista João Mário “quer sair do clube”, mas advertiu que os 'encarnados' precisam de qualidade para lutar pelos títulos e não podem vender todos os jogadores.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

João Mário 'quer sair' do Benfica, esclarece Roger SchdmitRoger Schmidt confirma que João Mário quer deixar o Benfica e, por isso, volta a ficar de fora da convocatória para o jogo desta sexta-feira. O treinador não fica satisfeito por perder mais um 'jogador-chave', mas diz respeitar a decisão.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

João Mário 'quer sair' do Benfica, esclarece Roger SchmidtRoger Schmidt confirma que João Mário quer deixar o Benfica e, por isso, volta a ficar de fora da convocatória para o jogo desta sexta-feira. O treinador não fica satisfeito por perder mais um 'jogador-chave', mas diz respeitar a decisão.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »