Marina Gonçalves: Problema dos Jovens Reside nos Salários e no Acesso à Habitação

A vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Marina Gonçalves, afirma que o “problema dos jovens” reside nos salários e no acesso à habitação, defendendo que é necessário exigir investimento na habitação pública.

Marina Gonçalves falava enquanto oradora convidada no 19.º Congresso Regional do PS/Açores, que está a decorrer desde sexta-feira no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, com uma intervenção dedicada às políticas de habitação. Marina Gonçalves admitiu que o “Estado, ao longo dos anos, nas últimas décadas não foi capaz de robustecer a resposta” no acesso à habitação, mas defendeu que existiu uma “aposta muito grande na construção do parque público” nos oito anos de governação do PS sob a liderança de António Costa.

Também este sábado, no segundo dia do congresso do PS/Açores, o líder do PS na Madeira, Paulo Cafôfo interveio para defender uma “frente autonómica”, lembrando os “problemas comuns” às duas regiões.Cafôfo criticou a atuação dos líderes do PSD nos Açores e na Madeira, acusando-os de usarem a “autonomia para se servirem dela” e para “governarem, não para as pessoas, mas para o partido e para si próprios”.

