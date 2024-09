Marina Gonçalves Defende Investimento na Habitação Pública para Resolução dos Problemas dos Jovens

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoA vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República Marina Gonçalves afirmou hoje que o"problema dos jovens" reside nos salários e no acesso à habitação, defendendo que é necessário exigir investimento na habitação pública.

Defendendo que é necessário "perceber verdadeiramente onde estão os problemas concretos" da sociedade, a socialista alertou para a importância de garantir "salários melhores para os jovens" e uma habitação "compatível com o rendimento das famílias". Marina Gonçalves admitiu que o "Estado, ao longo dos anos, nas últimas décadas não foi capaz de robustecer a resposta" no acesso à habitação, mas defendeu que existiu uma "aposta muito grande na construção do parque público" nos oito anos de governação do PS sob a liderança de António Costa.

Também hoje, no segundo dia do congresso do PS/Açores, o líder do PS na Madeira, Paulo Cafôfo interveio para defender uma "frente autonómica", lembrando os "problemas comuns" às duas regiões.

Marina Gonçalves Habitação Pública Jovens Salários Açores

