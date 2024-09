Mariana Mortágua critica negociações orçamentais com Chega e IL

Interrogada sobre se é a favor de eleições caso a proposta orçamental apresentada pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP seja chumbada, a bloquista voltou a remeter essa decisão para o Presidente da República e Governo.negociada à vez entre a extrema-direita e PS"é uma aberração" e rejeitou uma política feita"sob chantagem, seja do Presidente da República, outra força ou instituição".

"Quem viabilizar este orçamento é cúmplice da política do Governo, que é uma política de direita liberal. Quem viabilizar este orçamento não é uma alternativa a este Governo e o Bloco quer ser uma alternativa a este Governo, é importante na política essa clareza", argumentou.

"Acho que a política séria e de valores não se faz sob chantagem. Nem hoje, nem nunca. Os partidos e as forças políticas devem estar na política, pelos seus valores, com o seu programa, a partir do compromisso que assumiram com os seus eleitores", começou por responder. Interrogada sobre se é a favor de eleições caso a proposta orçamental apresentada pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP seja chumbada, Mortágua voltou a remeter essa decisão para o Presidente da República e

Interrogado se o PS é o ou não parceiro preferencial do Governo neste processo negocial, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que os socialistas têm"especiais responsabilidades".EconomiaO aviso de Marcelo:"Se não houver orçamento, há crise política e económica"

