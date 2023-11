Mariana Mortágua acusa PSD de ser um partido sem alternativa

Mariana Mortágua chamou ao PSD "passado de má memória" e "presente sem alternativa à maioria absoluta". A líder do Bloco de Esquerda acusa o partido liderado por Luís Montenegro de se deixar "arrastar para o pântano onde abunda a exploração de casos". A líder do BE chamou hoje ao PSD "passado de má memória" e "presente sem alternativa à maioria absoluta", acusando o partido de se deixar "arrastar para o pântano onde abunda a exploração de casos".

Num almoço comício na Marinha Grande (Leiria), onde o congresso do PSD de sábado foi o tema central, Mariana Mortágua começou por afirmar que os sociais-democratas chegaram a este congresso com um legado "de anos sem um único contributo relevante, sem uma única ideia relevante que se distinguisse da maioria absoluta do PS". "O PSD chega a este congresso como um partido que se deixou arrastar para o pântano onde abunda a exploração de casos e casinhos, mas onde escassearam sempre as propostas para resolver os problemas de quem trabalha e de quem enfrenta uma vida dura", apontou





