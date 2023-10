Margarida Tengarrinha. Rosto da liberdade

ulher de rara qualidade humana e cidadã comunista de princípios e valores inabaláveis, conhecida pelo seu apego à Liberdade, pelo seu espírito livre, pela abertura ao diálogo ideológico e pela contagiante força anímica que a acompanhou em todas as fases da sua longa vida, o nome de Margarida Tengarrinha ficou na história dos combates contra a ditadura fascista e pela instauração de uma democracia avançada»que se dedica a...

A antiga dirigente do Partido Comunista Português e artista plástica que viveu na clandestinidade durante 20 anos, morreu na quinta-feira, aos 95 anos, avançou o jornalSegundo uma fonte ligada à família, estava internada no hospital de Faro, onde veio a falecer.em 2018. E é verdade. Durante a vida, foi Teresa, Leonor, Marta, e mais tarde, Beatriz e só após o 25 de Abril voltou a ser quem realmente era.

Em conjunto com o seu companheiro, o artista José Dias Coelho – que foi assassinado a tiro, pela PIDE em 1961 –, começou a viver em clandestinidade e criou uma oficina de falsificação de documentos para os camaradas do partido, incluindo Álvaro Cunhal, dirigente do PCP. Depois do 25 de abril de 1974, integrou o comité Central do mesmo partido. headtopics.com

Portugal Manchetes

