Marcus marcou e acabou com o mês perfeito de Mourinho: Roma perde com o Inter e cai depois de cinco vitórias seguidas

Setembro não foi um mês fácil para a Roma. A equipa de José Mourinho começou por perder com o AC Milan, goleando depois o Empoli e vencendo o Sheriff na Liga Europa, mas empatou com o Torino e foi humilhada em Génova.

A primeira parte terminou sem golos, ainda que a superioridade do Inter Milão fosse evidente e a Roma tivesse muitas dificuldades para contrariar as dinâmicas do líder da Serie A.

Mourinho reagiu com as entradas de Aouar e Belotti, já depois de ter lançado Çelik, Carlos Augusto ainda acertou na trave à procura de aumentar a vantagem (90′), mas nada mudou: o Inter Milão venceu a Roma e quebrou a série de cinco vitórias consecutivas dos, que estão agora no 8.º lugar da Serie A a 11 pontos de liderança do conjunto de Inzaghi.

