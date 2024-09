Marco Caneira vai ser transferido para outra prisão

Descolagem de avião a jato atira motociclista ao chão em TiresMorreu a mulher que deu à luz em casa e escondeu o feto morto num armário em Carcavelos

Pessegueiro garante que Miguel Reis lhe pediu "taxa de urgência" de 50 mil euros e desculpa-se: "eu estava encurralado"Queda deixa Miguel Oliveira fora do GP da IndonésiaMarco Caneira, preso para cumprir seis anos e meio de prisão por violação de uma menor, está em isolamento na cadeia de Faro desde o último domingo. O produtor musical está numa cela sozinho, com contacto apenas com guardas e sem interação com outros presos.

Além de ter matado Christophe Teixeira com duas facadas no peito, numa discussão num estacionamento, esfaqueou o braço de um amigo da vítima. Assassinos do polícia Fábio Guerra perdem último recurso. Queriam penas aplicadas por ofensas à integridade física Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre SA. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre.Os mocassins mais desejados da estação são feitos no Porto

Filho de Ágata mostra cópia de cartão de cidadão falso após abordagem da GNR por queixas de importunação sexualMarco Caneira exibiu documento através do telemóvel.

Filho de Ágata detido pela PJ para cumprir pena por violação de uma jovem de 14 anosMarco Caneira foi detido em Castro Marim, Faro. Crimes aconteceram no ano de 2016, nos Açores.

Filho da cantora Ágata foi detido para cumprir pena de prisão por violação de jovemMarco Caneira foi condenado em 2018 pelo Tribunal de Ponta Delgada, nos Açores, mas ainda não tinha cumprido a pena de seis anos e meio. Foi detido e conduzido a um estabelecimento prisional.

Isolamento na cadeia protege filho de ÁgataMarco Caneira não convive com outros reclusos e pode ser já esta sexta-feira transferido para uma outra prisão.

PJ investiga filho de Ágata por crime de atos sexuais com adolescentesMarco Caneira, de 44 anos, é suspeito de aliciar raparigas, de 16 anos, com bebidas alcoólicas, para partilharem experiências sexuais.

