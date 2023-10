Marcelo veta decreto que privatiza TAP: quer transparência e saber papel do Estado

, pedindo a clarificação de três aspectos: “a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de activos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação”.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi divulgada esta sexta-feira à tarde, acompanhada de uma carta dirigida ao primeiro-ministro.

