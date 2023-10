Marcelo veta decreto-lei de privatização da TAP

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência

. Marcelo Rebelo de Sousa quer a “clarificação de três aspetos que considera essenciais: a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação”.

A Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei de privatização da TAP a 28 de setembro e quase um mês depois o mesmo continuava sem ser promulgado. Esta sexta-feira ficou a saber-se porquê: o Presidente da República tinha dúvidas sobre o diploma que as respostas recebidas ontem do Governo, “não permitiram clarificar na totalidade” quanto a três aspetos, já que, admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%, não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado”. headtopics.com

, sem outra mínima precisão ou critério, o que vai muito para além da projetada integração da Portugália na TAP SA”.a questão de não assegurar a total transparência, numa fase de contactos anteriores à elaboração do caderno de encargos

, ou seja, das regras que nortearão a escolha de eventual comprador, no mínimo tornando claro que não serão negociações vinculativas e que desses contactos ficará registo, fundamental para garantir a prova da cabal isenção dos procedimentos, se for levantada, em momento ulterior, a questão da acima mencionada transparência do processo e da escolha do comprador”. headtopics.com

