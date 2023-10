Marcelo veta decreto de privatização da TAP, Presidente quer mais 'transparência'

Presidente da República devolveu o diploma ao Governo para que sejam clarificadas três dúvidas. Marcelo quer mais garantias sobre a transparência da operação e quer registos dos contactos feitos pelo Governo antes da elaboração do caderno de encargos

O Presidente da República vetou o decreto do Governo com as regras para a privatização da TAP. Na mensagem em que devolve o diploma ao executivo, Marcelo pede para que sejam esclarecidas três dúvidas.

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Presidente Marcelo devolve ao Governo diploma de privatização da TAPSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo devolve diploma da privatização da TAP ao GovernoPresidente da Rep&250;blica invoca tr&234;s pontos que precisam de ser clarificados pelo executivo. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo devolve decreto-lei de privatização da TAP ao Governo porque não está esclarecidoO Presidente da República devolveu ao Governo o decreto-lei de privatização de pelo menos 51% da TAP por não ter considerado suficientes esclarecimentos dados sobre a operação. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo veta decreto que privatiza TAP: quer transparência e saber papel do EstadoMarcelo Rebelo de Sousa escreve carta ao primeiro-ministro a pedir esclarecimentos. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo veta decreto-lei de privatização da TAPO Presidente da República não promulgou o diploma. Quer que o Governo clarifique 'a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP' entre outras questões. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República veta decreto de reprivatização da TAP e pede clarificaçãoEste veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República. Consulte Mais informação ⮕