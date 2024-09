Marcelo Rebelo de Sousa: 'Realisticamente otimista' sobre Orçamento do Estado para 2025

No dia em que Governo e PS se reúnem para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2025, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que está"realisticamente otimista", observando que"tem havido uma preocupação de aproximação e de descrispação" das duas partes.

Marcelo reconhece, no entanto, “que de parte a parte tem havido uma preocupação de aproximação e de descrispação”." em caso de chumbo da proposta de Orçamento do Estado, Marcelo tem mantido o otimismo e acredita num entendimento entre as partes. "Acho que isso é aquilo que não é o meu desejo, acho que é o desejo de todos os portugueses", sublinhou, garantindo que está empenhado em "dar a Portugal um Orçamento do Estado para 2025 e em não dar instabilidade política, social e económica ao país".

Orçamentodoestado Proposta Governo Negociações Reunião

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa: 'Se não houver Orçamento do Estado, há crise política'Presidente da República frisou que o seu objetivo é que haja orçamento.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa quer eleições se não houver Orçamento do Estado para 2025Presidente da República afasta retificativo ou governação por duodécimos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa espera decisão rápida sobre novo procurador-geral da RepúblicaO Presidente da República afirmou esperar que a decisão sobre o nome proposto pelo primeiro-ministro para suceder Lucília Gago na liderança da Procuradoria-Geral da República seja rápida e, se possível, imediata.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa aprova eliminação da Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento LocalMarcelo Rebelo de Sousa promulgou este domingo três diplomas do Governo, um dos quais revogando a Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa recusa-se a receber André Ventura para audiência sobre referendo à imigraçãoAndré Ventura lançou a proposta de um referendo à imigração, a realizar-se em janeiro do próximo ano, como condição para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa divulga lista de 14 pedidos feitos pelo filho a BelémSeis dos pedidos de Nuno Rebelo de Sousa foram deferidos

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »