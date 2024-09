Marcelo Rebelo de Sousa: 'O programa do Governo tem de se tornar flexível'

Um dia depois do encontro entre o primeiro-ministro e o líder do PS, do qual não resultou fumo branco, o Presidente Marcelo voltou a entrar em cena para deixar uma dica ao “Governo minoritário” de Luís Montenegro: “o programa do Governo tem de se tornar flexível”.

"Se não fazem um esforço, sobra a responsabilidade para quem desempatar? Para o terceiro partido, quem vai desempatar é o terceiro partido, se o primeiro e o segundo não se entendem", afirmou, numa referência ao Chega. Pouco depois, Luís Montenegro classificava de"radical e inflexível" a proposta de Pedro Nuno Santos, mas prometeu que, na próxima semana, iria apresentar uma contraproposta aos socialistas numa"tentativa de aproximar posições".

Depois da primeira reunião oficial entre o primeiro-ministro e o líder da oposição para discutir o Orçamento do Estado para 2025, o secretário-geral do PS rejeitou uma viabilização do documento se o Governo não recuar naquelas que têm sido as grandes bandeiras de Montenegro.

Marcelo Rebelo De Sousa Luís Montenegro Orçamento Do Estado Governo Minoritário Flexibilidade

