Marcelo Rebelo de Sousa não apoia, nem desapoia candidaturas presidenciais

Presidente da Assembleia da República manda abrir inquérito para apurar queixa contra advogado da mãe das gémeas

Marcelo lembrou ainda as observações que fez, noutros momentos, quando questionado sobre outros nomes que têm sido equacionados para o suceder na Presidência da República como Luís Marques Mendes ou Mário Centeno, acrescentando que"recentemente a moda" tem sido colocar a hipótese do almirante Gouveia e Melo avançar nas próximas presidenciais.

António Leitão Amaro, ministro da Presidência, e Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e de Coesão Territorial, falam esta quinta-feira.Além do agravamento da moldura penal está contemplada a isenção de custas e tornar parte desses crimes em crime público.Partido poderá propor uma descida no IRC indexada a objetivos, como a valorização de salários pelas empresas.

Queixa foi feita pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e refere que os deputados foram alegadamente desrespeitados.

Marcelo Rebelo De Sousa Eleições Presidenciais Gouveia Melo

