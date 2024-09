Marcelo Rebelo de Sousa espera decisão rápida sobre novo procurador-geral da República

Ex-craque leonino torna-se viral com filme pornográficoMulher dada como desaparecida em Almada apareceu em esquadra. Pai ocultou discussão à PSPLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!Ex-militar da Marinha condenado recebe licença para venda de mísseis e submarinosDesmantelada rede que abastecia laboratórios de droga em Portugal.

"Espero que seja uma decisão rápida, se não mesmo imediata" , afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pelas televisões, após ser vacinado no centro de saúde do Restelo, em Lisboa, na presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. O Presidente da República referiu-se conjuntamente às nomeações dos sucessores do presidente do Tribunal de Contas, Guilherme D'Oliveira Martins, cujo mandato termina no dia 4 de Outubro, e da procuradora-geral da República, Lucília Gago, que finaliza o mandato no dia 11 de Outubro.

Socialistas referem que constrangimentos nas agendas do PS e do Governo têm impossibilitado um encontro.Campanha é destinada a cooperativas e empresas que se dedicam à transformação de uva para vinho.Um polícia foi morto e pelo menos três outros ficaram feridos numa explosão de mina no Paquistão, que teve como alvo uma caravana de embaixadores, que não foram afetados.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre SA. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre.Festival ODE acontece este sábado e promete muita música, arte, desportos radicais e muito mais

Marcelo Rebelo De Sousa Procurador-Geral Da República Luís Montenegro Lucília Gago

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidência da República divulga lista de pedidos feitos por Nuno Rebelo de Sousa a MarceloDos 14 pedidos, “oito não foram deferidos e seis deferidos, o maior número dos quais relativos à delegação brasileira e luso-brasileira participante na Web Summit, em Lisboa”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidência da República divulga lista de 14 pedidos feitos por Nuno Rebelo de Sousa a MarceloVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Filho de Marcelo Rebelo de Sousa fez 14 pedidos à Presidência da República: seis foram deferidosAudiências a brasileiros ou portugueses emigrantes no Brasil foram a maioria das solicitações. Pedidos destinavam-se à participação do Presidente em reuniões com empresários brasileiros

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa aprova eliminação da Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento LocalMarcelo Rebelo de Sousa promulgou este domingo três diplomas do Governo, um dos quais revogando a Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa recusa-se a receber André Ventura para audiência sobre referendo à imigraçãoAndré Ventura lançou a proposta de um referendo à imigração, a realizar-se em janeiro do próximo ano, como condição para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa divulga lista de 14 pedidos feitos pelo filho a BelémSeis dos pedidos de Nuno Rebelo de Sousa foram deferidos

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »