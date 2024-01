Marcelo Rebelo de Sousa desafia os portugueses para a mudança em ano eleitoral

“O que se espera é muito mais.” Marcelo avisou há um ano que 2023 seria decisivo para Costa. E, embora condicionado pela campanha eleitoral, incentivou o eleitorado a mudar. Nos 50 anos de abril, o Presidente avisa que o começo da mudança “é agora”. O apelo ao voto está lançado “2022 não foi a viragem esperada” e “seria imperdoável desbaratar 2023”, afirmou o Presidente da República há um ano. Mas podia ser este o resumo da sua mensagem de arranque deste ano.

Bastava mudar a primeira frase para"2023 não foi a viragem esperada" e acrescentar “seria imperdoável desbaratar 2024”. Foi esse o desafio que Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar aos portugueses neste ano eleitora





