Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje visita oficial à Moldávia

30/10/2023 09:53:00 RTPNoticias

É a primeira visita de um presidente português visita a Moldávia. Um país da Europa de Leste. No programa de dois dias constam encontros com as mais altas figuras do Estado moldavo. Mas também iniciativas nas áreas empresariais e da Educação.