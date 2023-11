Marcelo quer ver a Moldávia na União Europeia

Na visita oficial à Moldávia, que acontece hoje e amanhã, o chefe de Estado português deu uma conferência de imprensa conjunta com a presidente moldava, onde falaram sobre a integração do país no bloco europeu.

A visita oficial do Presidente da República à Moldávia prossegue durante a tarde com uma visita às Caves de Vinho Cricova, consideradas as maiores do mundo. O programa desta segunda-feira fecha mais logo com um jantar oficial oferecido pela presidente moldava.

Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje visita oficial à MoldáviaÉ a primeira visita de um presidente português visita a Moldávia. Um país da Europa de Leste. No programa de dois dias constam encontros com as mais altas figuras do Estado moldavo. Mas também iniciativas nas áreas empresariais e da Educação. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo Rebelo de Sousa inicia visita oficial à MoldáviaÉ a primeira visita de um presidente português à Moldávia, um país da Europa de leste. No programa de dois dias, constam encontros com as mais altas figuras do Estado moldavo. Mas também iniciativas nas áreas empresariais e da educação. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo inicia primeira visita oficial à Moldávia da históriaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Kiev pede apoio a Madrid para adesão da Ucrânia à União EuropeiaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Os cafres do séc. XXI da União EuropeiaAceder pessoalmente à Conservatória dos Registos Centrais só é viável para quem tem a alquimia de conseguir uma senha de acesso para esse efeito. A relação com o utente é uma luta entre David e Golias Consulte Mais informação ⮕

A União Europeia e os direitos das criançasChegados a 2023 ainda não temos na Europa um modelo de justiça que seja suficientemente protetor das crianças, modelo esse em que elas sejam ouvidas e as suas vontades levadas em conta. Consulte Mais informação ⮕