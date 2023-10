Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEF

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma da orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, criada no âmbito da extinção do SEF e que vai funcionar no Sistema de Segurança Interna.

Uma nota publicada na página da Internet da Presidência da Republica indica que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou diploma para completar a reforma do SEF, cuja extinção vai acontecer às 0h00 de domingo. headtopics.com

"Atendendo à urgência deste diploma, aprovado no Conselho de Ministros de ontem e que deverá produzir efeitos imediatos, para que a reforma do SEF possa ser completada e vigorar a partir da próxima semana, tratando-se de uma unidade de troca de informação e coordenação de ações das suas componentes, o Presidente da República promulgou o diploma que aprova a orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e...

