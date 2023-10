Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEF

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma da orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, criada no âmbito da extinção do SEF e que vai funcionar no Sistema de Segurança Interna.Inspetores do SEF vão ter formação de dois meses para iniciar adaptação à PJ

Uma nota publicada na página da Internet da Presidência da Republica indica que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou diploma para completar a reforma do SEF, cuja extinção vai acontecer às 00:00 de domingo.

"Atendendo à urgência deste diploma, aprovado no Conselho de Ministros de ontem e que deverá produzir efeitos imediatos, para que a reforma do SEF possa ser completada e vigorar a partir da próxima semana, tratando-se de uma unidade de troca de informação e coordenação de ações das suas componentes, o Presidente da República promulgou o diploma que aprova a orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e... headtopics.com

Esta nova unidade, já apelidada de"mini-SEF", vai ser dirigida por um coordenador-geral, cujo nome ainda não é conhecido, e será constituída inicialmente por elementos do SEF, essencialmente inspetores.

O SSI avançou à Lusa que no futuro, e gradualmente, os atuais elementos serão substituídos por outros provenientes da GNR e PSP. Esta unidade vai ainda gerir as bases de dados policiais e sistemas de informação em matéria de fronteiras e estrangeiros e de cooperação policial internacional. headtopics.com

As competências policiais do SEF vão ser transferidas para a PSP, GNR e PJ, enquanto as funções em matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros vão para o Instituto de Registo e Notariado (IRN) e para a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que entra em funções também no domingo.

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

dntwit »

Presidente da República promulga diploma sobre orgânica que vai substituir o SEFA promulgação do diploma da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros permite que 'a reforma do SEF possa ser completada e vigorar a partir da próxima semana'. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFO Presidente da República promulgou 'o diploma que aprova a orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros'. As competências vão ser transferidas para sete organismos, passando a existir uma nova configuração do sistema português de controlo de fronteiras. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEF'Para que a reforma do SEF possa ser completada e vigorar a partir da próxima semana', o Presidente da República promulgou o diploma da orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros. Consulte Mais informação ⮕