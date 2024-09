Marcelo Promulga Diploma de Apoio a Populações Afetadas por Incêndios

Um dia depois de aprovado em Conselho de Ministros, o Presidente Marcelo promulgou o diploma do Governo que estabelece as medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios ocorridos em setembro de 2024.O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um conjunto de medidas de apoio às populações e empresas das regiões mais afetadas pelos incêndios e, sem mais demoras, esta sexta-feira, o Presidente Marcelo promulgou o diploma do Governo .

O plano de apoio do Governo que resulta de “uma ação coordenada pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar, sob a liderança do ministro Adjunto e da Coesão Territorial” e em articulação com os municípios, concluiu que “asAs medidas abrangem seis áreas - Pessoas, Habitação, Atividades Económicas, Agricultura, Florestas e Infraestruturas - e visam um apoio “imediato, abrangente e eficaz”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou oficialmente cinco mortos nos fogos. Os bombeiros de Albergaria-a-Velha dizem que a região esteve próxima de viver uma tragédia semelhante á de Pedrógão. Vários operacionais relatam à SIC os momentos que viveram. Sentiram-se impotentes, ao combaterem as chamas sem saber da família, e frustrados com as críticas:"Não era possível fazer mais".

Incêndios Apoio Populações Governo Diploma

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Professores: Marcelo promulga regime excecional para recrutamento e apoio à deslocaçãoO apoio para docentes deslocados promulgado esta quinta-feira será atribuído aos profissionais colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência. O valor será pago a 11 meses e varia entre os 150 e os 450 euros.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Marcelo promulga novo concurso extraordinário e apoio a professores deslocadosO Presidente da República já promulgou as duas medidas aprovadas no Conselho de Ministros de quarta-feira para dar resposta ao problema da falta de professores, que afeta sobretudo Lisboa e Algarve.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Presidente da República promulga diploma que revoga a contribuição extraordinária sobre o alojamento localDiploma agora promulgado procede também 'à introdução de medidas em sede de IRS para facilitar a mobilidade geográfica'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente promulga diploma que revoga a contribuição extraordinária sobre o alojamento localO mesmo diploma agora promulgado procede tamb&233;m "&224; introdu&231;&227;o de medidas em sede de IRS para facilitar a mobilidade geogr&225;fica".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da República promulga diploma que revoga Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento LocalMarcelo Rebelo de Sousa promulga ainda outros dois diplomas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

PR promulga novo concurso extraordinário e apoio a professores deslocadosMedidas procuram dar resposta ao problema da falta de docentes, que afeta sobretudo as escolas das zonas da Grande Lisboa e Algarve.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »