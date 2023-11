Marcelo nega envolvimento em tratamento de gémeas luso-brasileiras em Portugal

04/11/2023 22:38:00 Renascenca 1 min.

Cristiano Ronaldo marca pelo Al Nassr. Destaque para o português Cristiano Ronaldo, que marcou um golo e ofereceu outro. Com este triunfo, a equipa de Luís Castro volta a ficar a quatro pontos do líder Al Hilal, orientado por Jorge Jesus. A partida teve muitos portugueses: Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo de um lado e Pedro Emanuel, Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins do outro.