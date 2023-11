Marcelo não é 'meiguinho' nas promulgações

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante..

Marcelo devolve ao Governo diploma da privatização da TAPPresidente da República pede ao Governo a 'clarificação de três aspetos que considera essenciais' sobre a reprivatização da companhia aérea. Costa já respondeu.

TAP: PS diz que Governo e Marcelo vão continuar a interagir para 'chegar a bom resultado'Eurico Brilhante Dias diz que é 'absolutamente admirável' que o PSD tivesse escolhido para comentar o veto do Presidente da República 'os mesmos protagonistas daquela privatização feita pela calada da noite'.

Líder da IL acusa António Costa de querer omitir informação sobre privatização da TAP

Rui Rocha acusa Costa de 'querer omitir informação' sobre privatização da TAP"No entender da IL, [o Presidente da Rep&250;blica] fez bem" em vetar diploma e devolv&234;-lo ao Governo, diz l&237;der do liberais.

TAP: Líder da IL acusa António Costa de querer omitir informação sobre privatizaçãoO líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou hoje o primeiro-ministro de ser incompetente e de querer 'omitir mais uma vez informação essencial dos portugueses' relativamente à privatização da TAP.

Montenegro acusa António Costa de crime político e financeiro no processo da TAPLíder do PSD fez a acusação durante um jantar do partido em Esposende.