Marcelo devolve diploma da TAP: PSD diz que é culminar de 'novela de ziguezagues' de Costa

O Presidente da República decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de"três aspetos que considera essenciais".considerou esta sexta-feira que o veto do Presidente da República ao decreto do Governo de reprivatização da TAP é"o culminar de uma novela de constantes ziguezagues" do executivo, a quem acusa de"enorme falta de transparência".

Questionado se o PSD acompanha as questões do Presidente, Pinto Luz respondeu afirmativamente:"Naturalmente, temos estas e muitas outras"., mas responsabilizou o Governo por essa eventual demora. "Se o Governo fosse transparente e tivesse outro tipo de atitude, com certeza conseguiria ser mais célere", disse.

Questionado se as dúvidas presidenciais quanto à efetiva capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado na TAP colocam em causa a venda de mais de 51% da empresa, admitida pelo Governo, Pinto Luz fez outra análise.Na privatização de 2015, de que fiz parte, tínhamos uma comissão de acompanhamento, precisamente para garantir isto", salientou. headtopics.com

Pinto Luz era secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações no segundo Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho que aprovou um processo de privatização da TAP, mas que acabou por 'cair' no Parlamento, com o processo viria a ser revertido pelo executivo seguinte, liderado pelo socialista António Costa.

futura efetiva capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica, como a TAP " é a primeira dúvida colocada pelo Presidente da República, que refere na nota que"admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%, não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado". headtopics.com

