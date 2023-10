Marcelo devolve diploma da privatização da TAP ao Governo

O Presidente da República"decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais", anunciou a presidência em comunicado esta sexta-feira.

Em causa estão"a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação", é indicado no site da presidência.

