Marcelo devolve ao Governo diploma da privatização da TAP

Chefe de Estado lembra que já tinham sido pedidos esclarecimentos complementares, mas que há três questões que “infelizmente” não ficaram claras nas respostas do Governo.O Presidente da Repœblica, Marcelo Rebelo de Sousa acompanha a visita do Presidente da Repœblica HelŽnica, Prokopios Pavlopoulos, e Senhora Vlasia Pavlopoulou ˆ Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Numa nota publicada no site da Presidência, e na qual o chefe de Estado se dirige diretamente ao primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que foram pedidos “esclarecimentos complementares ao Governo” sobre a privatização, mas que as respostas “infelizmente” “não permitiram clarificar na totalidade” as questões que considera essenciais, são elas:

1. A questão da futura efetiva capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica, como a TAP, já que, admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%, não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado.

2. A questão de o diploma admitir que a TAP possa alienar ou adquirir, antes mesmo da decisão de venda, quaisquer tipos de ativos, sem outra mínima precisão ou critério, o que vai muito para além da projetada integração da Portugália na TAP, SA.

Para o Presidente da República, “estas três questões específicas, mas cruciais, podem ser dilucidadas sem demasiadas delongas, isto é, sem prejuízo para a urgência do processo”. Assim, Marcelo Rebelo de Sousa devolve “sem promulgação, nos termos do artigo 136.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, o Decreto que aprova o processo de reprivatização da TAP, para que o Governo possa reapreciar a matéria, nas três questões acima enunciadas”, lê-se ainda na mesma nota.

