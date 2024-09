Marcelo defende que quem vai desempatar é"o terceiro partido ", se o primeiro e o segundo não se entendem. Se não decidir,"sobra para o Presidente".O Presidente da República defendeu este sábado que o executivo"deve perceber que o interesse nacional é mais importante" do que o programa do Governo e"não ser inflexível", alertando que, caso contrário, a decisão passará para"o terceiro partido ".

"Se não fazem um esforço, sobra a responsabilidade para quem desempatar? Para o terceiro partido, quem vai desempatar é o terceiro partido, se o primeiro e o segundo não se entendem", afirmou, numa referência ao Chega. As declarações do Presidente da República surgem um dia depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, se terem reunido pela primeira vez para negociar o Orçamento do Estado para 2025, num encontro que terminou com posições aparentemente distantes mas sem rutura do processo negocial.

Marcelo Rebelo De Sousa Orçamento Do Estado Governo Oposição Terceiro Partido

