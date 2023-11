Marcelo convoca PGR a Belém: foi ele quem decidiu

Foi Marcelo quem convocou a PGR a Belém, a decisão foi sua. Costa não pode convidar pessoas para a casa dos outros...

Numa semana dominada pela tensão institucional entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, ainda nas sequelas provocadas pelo caso judicial da Operação Influencer, o país político e mediático entreteve-se a debater a magna questão sobre a autoria da ideia de chamar a Belém a procuradora-geral da República, Lucília Gago, naquela fatídica manhã de 7 de novembro: foi Marcelo ou foi António Costa? Um episódio que inclui conversas confidenciais parcialmente reveladas e insinuações sobre a verdadeira autoria do págrafo fatal, inserido no comunicado da PGR, onde se revelava a existência de uma investigação a António Costa – e que deitou abaixo um governo de maioria absolut





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marcelo recebe PGR em Belém após buscas no GovernoA procuradora-geral da República Lucília Gago está a ser recebida em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa na sequência das detenções e buscas desta terça-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Costa de novo reunido com Marcelo em Belém, após reunião do Presidente com PGRSupremo Tribunal de Justi&231;a vai abrir um inqu&233;rito ao primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ida da PGR a Belém 'não é normal' se foi para falar de investigação em curso"N&227;o &233; normal nem &233; previs&237;vel nem [est&225;] previsto [na lei]", defende a antiga procuradora-geral da Rep&250;blica &224; Renascen&231;a.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Partidos vão a Belém falar sobre o OE com MarceloO Presidente da República começa a receber os oito partidos com assento parlamentar em audiências que têm como tema principal a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, que está em discussão na especialidade.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Costa foi a Belém para falar com Marcelo sobre buscasNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Marcelo critica aprovação 'a correr' dos decretos das ordens profissionais (diplomas ainda não estão em Belém)Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »