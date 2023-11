Marcelo convicto na adesão da Moldova à UE nos próximos sete anos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se hoje convicto de que a Moldova entrará para a União Europeia (UE) nos próximos sete anos e apelou para que o processo seja o mais curto possível

“Há um caminho a percorrer. Será mais longo ou mais curto? Nós queremos que seja mais curto. No dia 12 de dezembro faço 75 anos. Até 2030, são mais sete… Espero estar vivo e antes de fazer 82 ou 83 anos poder ver a Moldova na UE.

O chefe de Estado português disse ter “a certeza de que vai haver uma decisão entre o final deste ano e o início do próximo”, aludindo à resolução que o Conselho Europeu poderá tomar em dezembro de abrir formalmente as negociações com vista à adesão da Moldova. headtopics.com

“Sentimos que a Moldova está a fazer tudo o que é preciso para mostrar trabalho árduo nas mesmas áreas que nós enfrentámos há vários anos : serviço social, justiça, contexto legal das instituições políticas, condições económicas, luta contra a corrupção, entre outras”, salientou.

"Sentimos que a Moldova está a fazer tudo o que é preciso para mostrar trabalho árduo nas mesmas áreas que nós enfrentámos há vários anos : serviço social, justiça, contexto legal das instituições políticas, condições económicas, luta contra a corrupção, entre outras", salientou.

