​Maratona negocial - Renascença

Depois de longas horas de negociações, ainda não há acordo com os médicos. Ficou marcada uma nova reunião para terça-feira, mas resta saber se há vontade de finalmente alcançar um acordo, ou se o que se pretende, da parte do Governo, não será sobretudo melhorar a imagem de intransigência absurda.

Se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, Novembro vai ser dramático, tinha afirmado ao jornal Público Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ele não esperava que da reunião da passada sexta-feira saísse um acordo formal, mas desejava um pré-acordo, ou, pelo menos, um alinhamento de algumas posições. Caso contrário, Novembro seria dramático.

Na reunião de sexta-feira os sindicatos dos médicos mostraram abertura. O Governo pediu nova reunião para domingo, para apresentar uma contraproposta. A contraproposta chegou apenas depois da meia noite de sábado. A reunião de domingo prolongou-se até às 2 horas da madrugada, sem haver acordo. headtopics.com

Ficou marcada uma nova reunião para terça-feira. Resta saber se há genuína vontade de finalmente alcançar um acordo, ou se o que se pretende, da parte do Governo, não será sobretudo melhorar uma imagem de intransigência absurda. As novas exigências do Governo, nomeadamente em matéria de “produtividade”, permitem pensar que os governantes não respeitam os médicos.

Quando foi anunciada a criação de uma Direção Executiva do SNS geraram-se expectativas de que fosse travada a crise do setor. A Direção Executiva do SNS iniciou funções a 2 de novembro de 2022, mas só entrou em plenitude de funções a partir de 1 de janeiro, após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2023. headtopics.com

