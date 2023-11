Maratona com horas extras à mesa da Saúde

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de Faro

A exigência de indexar a redução progressiva de 18 para 12 horas no serviço de urgência a critérios de produtividade não caiu bem junto dos sindicatos dos médicos. A reunião dominical entre o Ministério da Saúde e os sindicatos (Federação Nacional dos Médicos e Sindicato Independente dos Médicos) durou várias horas.PortugalExclusivosNorte continua em alerta, com risco de cheias.

Ministério da Saúde refere a consagração do horário de 35 horas efetivas e a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho no serviço de urgência.Primeiras horas após os sintomas são essenciais para garantir a eficácia dos principais tratamentos.Entre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Líder da IL crítica Governo por deixar país “caminhar para o abismo” na saúdeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Rui Rocha critica Governo por 'deixar país caminhar para o abismo' na saúdeAcusando o Governo de n&227;o tomar medidas, o l&237;der da Iniciativa Liberal destaca que primeiro-ministro chegou ao poder h&225; oito anos. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL crítica Governo por deixar país 'caminhar para o abismo' na saúdeRui Rocha destacou que o primeiro-ministro, António Costa, 'não chegou ao poder ontem, chegou ao poder há oito anos'. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL crítica Governo por deixar país 'caminhar para o abismo' na saúdeRui Rocha Liberal considerou 'absolutamente inaceitável' que o Governo 'deixe o país caminhar para o abismo', depois do aviso de que novembro poderá ser o pior mês dos últimos 44 anos do SNS. Consulte Mais informação ⮕

Maioria culpa Governo pela situação na SaúdeEfetivamente, 63,6% dos portugueses dizem que o Governo é o principal culpado. Consulte Mais informação ⮕

Governo cede a médicos e aceita repor 35 horas semanaisMinistério da Saúde diz que esta medida'não pode significar a diminuição de acesso a cuidados de saúde e da capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]'. Consulte Mais informação ⮕