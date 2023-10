Maputo. Polícia conta pelo menos 10 feridos e 70 detidos durante manifestações

"Na cidade de Nampula, , houve registo de 10 feridos, sendo nove civis e um membro da Polícia da República de Moçambique . Estas vítimas foram prontamente socorridas e estão fora de perigo", disse Orlando Modumane, porta-voz do Comando-Geral da PRM, durante uma conferência de imprensa, em Maputo.

"Os indiciados foram devidamente processados e as respetivas peças de expediente remetidas ao Ministério Público para os posteriores tramites legais que culminarão com a responsabilização criminal dos respetivos autores morais, que, das provas dos factos no terreno e segundo os relatos dos detidos, são os respetivos cabeças de lista da Renamo nas autarquias já mencionadas", referiu Orlando Modumane.

Sem abrir espaço para questões, o porta-voz do Comando-Geral da PRM avançou que a polícia foi obrigada a "usar a força para repor a ordem pública", ao registar casos de colocação de barricadas e queima de pneus, vandalização de montras de lojas e arremesso de objetos contundentes nas cidades onde decorreram as manifestações, situações que perturbaram a ordem e condicionaram a circulação de pessoas e bens. headtopics.com

"A PRM alerta que não irá tolerar atos subversivos, com enfoque ao vandalismo, violência e desordem pública generalizadas e, sempre que for necessário e justificável, a polícia tomará todas as medidas coercitivas, sempre alicerçadas nos princípios de legalidade e proporcionalidade", declarou o porta-voz.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos.

Pelo menos 27 mortos à passagem do furacão Otis pelo MéxicoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Candidato da Renamo em Maputo convoca concentração contra 'homicídio da democracia'O candidato da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, afirmou hoje que o anúncio de vitória da Frelimo na capital moçambicana e praticamente em todos os municípios foi o 'homicídio da democracia' e convocou uma 'megaconcentração' para sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Candidato da Renamo em Maputo convoca concentração contra “homicídio da democracia”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

CNE anuncia Frelimo como vencedora em 64 das 65 autarquias de MoçambiqueVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moçambique. Frelimo rejeita ter feito fraude eleitoralCNE de moçambique confirmou a vitória da Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. Oposição acusa partido de 'megafraude' e fala em 'homicídio da democracia'. Frelimo rejeita tese de fraude eleitoral. Consulte Mais informação ⮕

Moçambique prevê aumentar produção de ouro para mais de 1,5 toneladas em 2024Crescimento esperado resulta 'do maior controlo da mineração artesanal'. Consulte Mais informação ⮕