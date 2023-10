Manuel Pizarro e as negociações com os médicos: “O acordo não pode pôr em causa o serviço que o SNS presta”

"Este tem de ser um acordo bom para os portugueses, bom para o SNS e que compense os profissionais”, disse o ministro da Saúde, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas após reunir com os sindicatos.

Um dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a SíriaUm dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a SíriaCondutor do veículo que originou acidente de Sara Carreira diz que não circulava a 30 quilómetros por...

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Manuel Pizarro recebeu mais perguntas dos deputados do que oito ministros juntosEm apenas um ano como ministro da Saúde, Manuel Pizarro recebeu 340 perguntas escritas dos deputados, por muito o governante mais solicitado pelos partidos. Respondeu a 324. Consulte Mais informação ⮕

Criação de equipas dedicadas nas urgências “não será um remédio universal', diz PizarroMinistro da Sa&250;de afirma que medida "n&227;o &233; aplic&225;vel em todos os lados e n&227;o vai resolver tudo", mas vai tornar as urg&234;ncias menos dependentes das horas extra dos m&233;dicos. Consulte Mais informação ⮕

Pizarro fala em 'reunião positiva' com os médicos e garante empenho do GovernoO ministro da Saúde já reagiu às negociações desta quinta-feira entre o executivo e os médicos, garantindo que o Governo tem vindo a negociar com os sindicatos 'com grande seriedade e com grande rigor'. Consulte Mais informação ⮕

5ª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no Primeiro Jornal da SICSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

FNAM avisa que próxima ronda negocial é “a derradeira hipótese de salvar” o SNSFedera&231;&227;o diz-se “dispon&237;vel para assinar um acordo, em que algumas medidas podem vir a ser faseadas, mas com garantias de que a carreira m&233;dica e o SNS t&234;m o futuro salvaguardado com a dignidade que merecem”. A Nova ronda negocial entre sindicatos e Minist&233;rio da Sa&250;de est&225; agendada para sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Fnam diz que próxima reunião negocial é “a derradeira hipótese” de salvar o SNSEsta sexta-feira haverá nova ronda negocial entre sindicatos e Ministério da Saúde. Fnam diz-se disponível para assinar um acordo em que algumas medidas possam ser implementadas de forma faseada. Consulte Mais informação ⮕