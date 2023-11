Manuel Pizarro confia que serão dados passos significativos para médicos e SNS

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos“Queremos que alguém assuma os erros”, diz pai de bebé que morreu na barriga da mãeO ministro da Saúde manifestou-se confiante esta segunda-feira de que serão dados"passos muito significativos" para encontrar com os sindicatos"um equilíbrio" que valorize a...

A equipa ministerial, liderada pelo ministro Manuel Pizarro, esteve reunida mais de nove horas no domingo, num encontro negocial que terminou já depois das 2h00 desta segunda-feira, com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) sem chegar a acordo, tendo ficado marcada nova reunião para terça-feira.

Questionado pelos deputados na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvido desde as 9h00, sobre as negociações, o ministro da Saúde começou por ressalvar que não podia entrar em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a"negociação está a decorrer". headtopics.com

"Este é mesmo daqueles casos em que a negociação deve ser feita respeitando as partes à mesa da negociação", vincou Manuel Pizarro, mas disse estar confiante:"Julgo que vamos dar passos muito significativos" para chegar a"uma articulação" e"um equilíbrio que poderia parecer, à partida, muito difícil".

Manuel Pizarro destacou a importância de se conseguir fazer esse equilíbrio com a valorização das carreiras e das condições de trabalho dos profissionais,"com a garantia que daqui não resulta nenhuma diminuição da capacidade assistencial do Serviço Nacional da Saúde" e da capacidade de reorganizar"o SNS em favor dos cidadãos e em favor também dos próprios profissionais". headtopics.com

