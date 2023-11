Manuel Pizarro admite possibilidade de abortos serem realizados em centros de saúde

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarArmando Pereira já pagou caução de dez milhões de euros para deixar prisão domiciliáriaQuase mil queixas por ano por importunação sexualO ministro da Saúde disse esta segunda-feira que a realização de interrupção voluntária da gravidez (IVG) em...

O ministro da Saúde falava na Assembleia da República em resposta aos deputados numa audição da Comissão de Saúde que ainda decorre e sobre o tema --"os contínuos obstáculos colocados no SNS para o acesso à IVG " -- por requerimento do Bloco de Esquerda.

"Esta medida tem complexidade técnica? Tem, mas não é uma complexidade intransponível. Como tudo pode haver alguma resistência inicial é preciso preparar para que o processo corra bem", acrescentou. O ministro da saúde também foi questionado sobre se em Portugal deixará de se realizar o período de reflexão, algo em discussão atualmente já que a Organização Mundial de Saúde não aponta para a utilidade deste período. headtopics.com

Na audição de hoje, Manuel Pizarro apresentou números que fazem parte dos relatórios recentes da DGS e da Entidade Reguladora da Saúde, entidades que já foram ouvidas pela Comissão da Saúde anteriormente, e além de responder às perguntas dos deputados entrou em discussão com a bancada do Chega, quando esta apresentou uma notícia que dava conta da alegada morte de uma mulher no hospital de Cascais devido a uma IVG mal conduzida.

Além deste tema, o ministro está a ser ouvido sobre outros como a falta de acesso das grávidas às ecografias obstétricas no SNS (requerimento da IL), a grave situação nas urgências hospitalares (requerimentos do BE) e a reforma do Serviço Nacional de Saúde (requerimento do Chega). headtopics.com

