Manuel Neuer vai jogar um ano depois de grave lesão

Neuer, de 37 anos, não compete desde 1 de dezembro de 2022, após o jogo da Alemanha frente à Costa Rica, no Mundial2022, que os germânicos venceram por 4-2, mas foi insuficiente para se apurarem para os oitavos de final, sendo afastados da competição ainda na fase de grupos.

O guarda-redes lesionou-se depois com gravidade num acidente de esqui nos Alpes da Baviera, sofrendo uma fratura na perna direita e teve de ser operado. Um cenário que obrigou o campeão alemão a recorrer ao suplente e internacional suíço Yann Sommer, que foi o substituto de Neuer até final da época de 2022/23, enquanto na atual tem sido o também alemão Sven Ulreich.

Na conferência de antevisão do jogo da nona jornada da Bundesliga, Thomas Tuchel adiantou que o guarda-redes, que está há 12 épocas na formação de Munique, está feliz, bem como outros que o rodeiam.Sinto a alegria dele, mas também toda a sua classe. headtopics.com

