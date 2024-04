Manuel Alegre publica livro de memórias e alerta para tempos difíceis para a democracia

“Deixei fluir a memória na ponta da caneta.” É assim que Manuel Alegre explica o livro de memórias que acaba de publicar — não exatamente uma autobiografia, como o próprio diz, mas antes um conjunto de recordações, impressões e relatos de décadas de vida, ditadura e democracia, publicado dias antes do 50º aniversário do.

Ainda assim, falou das suas memórias sem arrependimentos — “se não tivesse vivido o que vivi não teria escrito o que escrevi” — e sempre com o respetivo enquadramento histórico presente. Aliás, a razão pela qual se propôs escrever o livro, contou, foi em “primeiro lugar o prazer da escrita”; em segundo, a vontade de fazer uma “viagem por uma vida marcada pela sua, para ser “um testemunho de vida com vidas dentros”.

Isabel Soares também recordou a relação dos pais com Alegre e as visitas diárias a sua casa; a forma como ouviam clandestinamente a voz do socialista na rádio, a partir do seu exílio em Argel a “anunciar o que se passava neste país e mundo, sem medo e sem censura”; os agradecimentos que Alegre fazia a Soares — “o que seria da minha geração” sem a sua “atitude antifascista” –; a forma como o facto de Alegre ser um “excelente tribuno” ajudou nos...

A Jaime Gama coube, segundo a análise do Presidente da República , a intervenção mais “sofisticada” e cheia de ironia .

Manuel Alegre Livro De Memórias Democracia Desafios Apresentação

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Manuel Alegre escreve memórias de uma vida de combate aos absolutismos"Perguntam-me quase sempre porque &233; que, sendo poeta, me envolvi na pol&237;tica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Manuel Alegre escreve memórias de uma vida de combate aos absolutismosNo seu livro de memórias, Alegre lembra episódios anteriores ao 25 de Abril: começou a 'escrevinhar' no liceu, pensou no 'socialismo em liberdade' com Arnaut e conta um inédito entre Soares e Cunhal.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Manuel Alegre: “Não é do meu temperamento ser poder — é mais ser contrapoder”Manuel Alegre foi a voz da liberdade contra o fascismo, o gonçalvismo, o neoliberalismo, em defesa dos valores do socialismo democrático. Agora, conta a sua vida e a do país num livro essencial.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente da República condecora Manuel Alegre com a Grã-Cruz da Ordem de CamõesO Presidente da República condecorou Manuel Alegre com a Grã-Cruz da Ordem de Camões durante a apresentação do livro de memórias do poeta e político socialista. Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu a coragem de Alegre na luta contra a ditadura do Estado Novo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Alegre alerta que é urgente promover cultura da memória contra desconstrução da democraciaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

PR elogia “coragem ilimitada” de Alegre e condecora-o com Grã-Cruz da Ordem de CamõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »