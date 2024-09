Manifestantes exigem fim da monocultura do eucalipto e atenção ao abandono do território

Ataque a caravana no Paquistão. Embaixador diz que zona é calma, mas"alvo era novo"Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"Manifestantes pedem fim da monocultura do do eucalipto e atenção para o abandono do território. Protestos espalharam-se por uma dezena de localidades.

No protesto do Porto, Manuel Reis, da Agir pelo Planeta, uma das associações que convocaram as manifestações, defendeu que, que inclua uma “floresta autóctone”, até porque “já se sabe que uma monocultura” do eucalipto não ajuda a resolver o problema dos incêndios. “Pelo contrário, em determinadas situações, torna quase impossível o seu combate”.

Protestos Monocultura Eucalipto Incêndios Abandonado

