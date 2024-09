Manifestantes exigem casas acessíveis em Lisboa

Jovens prestes a emigrar, outros com dificuldades em arranjar uma casa para viver com os filhos e ainda quem tenha de se mudar para longe da família para conseguir pagar uma renda. Numa cidade com um dos preços por metro quadrado mais elevado na Europa, os manifestantes prometem não deixar as ruas lisboetas enquanto não arranjarem um teto a preços acessíveis.“Queremos casa para viver, queremos casa para dormir”.

Manifestantes criticam medidas do governo para a habitação por"virem acentuar os problemas". Foto: António Cotrim/Lusa . A autonomia é algo que esta geração não vai ter”, lamenta, antes de voltar a pegar no megafone e acelerar o passo para apanhar a frente da manifestação, que já vai quase a sair da Praça da Figueira, no Rossio.

. Os laços vão-se perdendo por isso”, refere Bruno, enquanto a mulher acena com a cabeça, num gesto que parece misturar conformismo e tristeza.

Habitação Protestos Lisboa Emigração Rendas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cerca de 600 manifestantes exigem em Lisboa justiça contra violência policialO protesto "E se fosse contigo?" &233; organizado por v&225;rios movimentos antirracistas que pedem a "revoga&231;&227;o da senten&231;a e de repara&231;&227;o da viol&234;ncia infligida pela pol&237;cia e pelo sistema judicial a Cl&225;udia Sim&245;es".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cerca de 600 manifestantes exigem em Lisboa justiça contra violência policialProtesto organizado por vários movimentos antirracistas que pedem a 'revogação da sentença e de reparação da violência infligida pela polícia e pelo sistema judicial a Cláudia Simões'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Cerca De 600 Manifestantes Exigem Em Lisboa Justiça Contra Violência PolicialAproximadamente 600 pessoas se reuniram na Praça do Comércio, em Lisboa, para exigir justiça contra a violência policial. Os manifestantes protestaram contra os casos de agressão e excesso de força por parte da polícia portuguesa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Manifestantes exigem em Lisboa justiça contra violência policialMovimentos antiracistas pedem a revisão da sentença de Cláudia Simões, condenada por morder um agente da PSP, enquanto o polícia foi absolvido das acusações de agressão na detenção da cozinheira.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Cerca de 600 manifestantes em Lisboa exigem justiça contra violência policialMovimentos anti-racistas consideram que há “exemplos flagrantes de racismo institucional” na Justiça portuguesa.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Manifestantes em Lisboa protestam contra o alto custo da habitaçãoJovens prestes a emigrar, outros com dificuldades em arranjar uma casa para viver com os filhos e ainda quem tenha de se mudar para longe da família para conseguir pagar uma renda. Numa cidade com um dos preços por metro quadrado mais elevado na Europa, os manifestantes prometem não deixar as ruas lisboetas enquanto não arranjarem um teto a preços acessíveis.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »